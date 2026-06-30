Ronald Koeman si dimette: finisce la sua avventura alla guida dell’Olanda dopo il ko col Marocco ai Mondiali

Ronald Koeman si è dimesso da commissario tecnico della nazionale olandese. L’allenatore ha comunicato la decisione con un post pubblicato su Instagram in collaborazione con la federazione, ufficializzando così l’addio.

La scelta arriva dopo la sconfitta ai rigori contro il Marocco ai sedicesimi dei Mondiali 2026, risultato che ha segnato la fine della sua avventura sulla panchina della Olanda.

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LA LETTERA – “Stanotte ho preso la decisone di concludere il mio periodo come ct dell’Olanda. Sognavamo un Mondiale in cui avremmo potuto fare la storia, ma non ci siamo riusciti e nessuno è più deluso di me. Ho sempre sentito una forte responsabilità come commissario tecnico, e continuerà a sentirla.

Gli ultimi anni mi hanno fatto comprendere che ci sono cose più importanti del calcio. La salute non ha prezzo. Mia moglie Bartina, nonostante il suo percorso di malattia, mi ha sostenuto ogni giorno e mi ha incoraggiato a completare il mio lavoro da commissario tecnico. Questo dimostra una forza incredibile. Le sarò più grato di quanto riesca a esprimere a parole”.

Voglio ringraziare tutti i calciatori con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Il vostro impegno, il vostro carattere e la vostra fiducia mi hanno motivato ogni giorno. Grazie anche al mio staff, alla KNVB, a tutti i collaboratori e ai club in cui ho lavorato. Ma soprattutto frazie ai tifosi. Per il vosto sostegno anche nei momenti difficili. È stato un grande onore“.