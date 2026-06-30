Fair Play Finanziario: Juventus nel mirino UEFA con multa fino a 20 milioni. Fiorentina, Bologna e Napoli sopra il 70%

La Juventus ha ufficialmente chiuso un settlement agreement con la UEFA dopo le violazioni delle norme del Fair Play Finanziario, in particolare della football earnings rule, che impone un deficit aggregato massimo di 60 milioni nei tre esercizi precedenti al monitoraggio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La decisione arriva dalla Prima Camera del Club Financial Control Body, al termine della valutazione sui club iscritti alle competizioni europee 2025/26. L’analisi ha riguardato i bilanci 2023, 2024 e 2025, valutati per la prima volta su base triennale aggregata. La Juventus è stata inserita nel gruppo dei club non conformi insieme a Newcastle, Nizza, Santa Clara, Astana e Partizan Belgrado.

Le sanzioni: 6 milioni certi, 14 condizionati

Il settlement agreement durerà tre anni, con l’obiettivo di riportare la Juventus pienamente nei parametri entro la stagione 2028/29. La multa complessiva può arrivare fino a 20 milioni di euro, così suddivisi:

6 milioni incondizionati

incondizionati 14 milioni condizionati

La parte condizionata potrà essere evitata se il club rispetterà gli obiettivi intermedi fissati dalla UEFA, come già accaduto alla Roma negli anni scorsi.

In una nota ufficiale, la Juventus ha precisato che «il potenziale pagamento di ulteriori importi “conditional”, pari al massimo a 14 milioni di euro, solo in caso di mancato rispetto dei parametri economici definiti con UEFA per l’esercizio in corso e per i prossimi 2 esercizi. La società stima – allo stato attuale – di poter rispettare con adeguato margine tali parametri e, pertanto, di non dover sostenere tali oneri in futuro».

Obiettivi e possibili limitazioni sportive

Il percorso concordato impone alla Juventus di raggiungere la piena conformità entro la fine del periodo di settlement, considerando gli esercizi 2026, 2027 e 2028. La UEFA ha inoltre previsto possibili restrizioni nella registrazione dei giocatori in Lista A per le competizioni europee, condizionali o automatiche a seconda del rispetto dei target.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe comportare:

riduzione della Lista A

limitazioni più severe

nei casi estremi, esclusione dalla competizione europea successiva

La Juventus potrà uscire anticipatamente dal settlement se rispetterà i parametri aggregati nei cicli 2024/25, 2025/26 e 2026/27. Il club ha inoltre comunicato di aver rispettato lo Squad Cost Ratio al 31 dicembre 2025, come già avvenuto nel 2024.

Non solo Juventus: irregolarità per Bologna, Fiorentina e Napoli

La UEFA ha concluso anche la valutazione su altri club italiani soggetti a settlement: Bologna, Fiorentina e Napoli. Tutti e tre hanno superato il limite del 70% nel rapporto tra costo della rosa e ricavi, previsto dalla squad cost rule.

Fiorentina : multa da 6 milioni

: multa da Bologna e Napoli: nessuna sanzione, grazie all’eccedenza degli utili calcistici registrati nel 2025 e 2026

Le altre sanzioni in Europa

La UEFA ha pubblicato anche le ammende per i club europei che hanno superato il limite del 70%:

Strasburgo – 25 milioni (12 condizionati)

Aston Villa – 22,5 milioni (15 condizionati)

Fenerbahçe – 7 milioni

Chelsea – 3 milioni (2 condizionati)

Newcastle – 3 milioni

Nottingham Forest – 2,5 milioni

AEK Atene – 500mila euro

Nizza – 450mila euro

Strasburgo e Aston Villa subiranno anche limitazioni nella Lista A per la stagione 2026/27.