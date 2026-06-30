Calcio Estero
Tottenham, colpo record: Mateus Fernandes arriva per 85 milioni. United fuori dalla corsa
Mateus Fernandes agli Spurs per 85 milioni: affare record, il Manchester United abbandona la pista
Il Tottenham di Roberto De Zerbi piazza uno degli affari più costosi della propria storia: come riportato da Fabrizio Romano, gli Spurs hanno raggiunto un accordo da 85 milioni di sterline (circa 98 milioni di euro) per Mateus Fernandes.
Il West Ham ha accettato la cifra richiesta sin dall’inizio, come confermato anche da David Ornstein, chiudendo così una trattativa che ha visto coinvolto anche il Manchester United, ora orientato verso altri obiettivi per il centrocampo.
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Chi è Mateus Fernandes
Centrocampista classe 2004, cresciuto nello Sporting Lisbona, Fernandes è in Premier League da due stagioni:
- Southampton (2024‑25) — 42 presenze, 3 gol
- West Ham (2025‑26) — 38 presenze, 4 gol
Un profilo giovane, dinamico e già abituato ai ritmi del calcio inglese, che De Zerbi considera ideale per il suo progetto tecnico.