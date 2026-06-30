Monaco scatenato: riscattato Ansu Fati, colpo Nazinho e addio a Caio Henrique

Monaco ha riscattato Ansu Fati, ha piazzato il colpo Nazinho e ha detto addio a Caio Henrique. Il focus sulle trattative dei monegaschi

Calciomercato ultimissime: giornata di grandissimi stravolgimenti ufficiali e manovre di primissimo piano in casa Monaco. Il club del Principato ha letteralmente rivoluzionato la propria corsia sinistra e il reparto avanzato in vista delle prossime stagioni, completando un triplo incastro di mercato che sposta gli equilibri della rosa. La dirigenza ha blindato i propri talenti del futuro, salutando contemporaneamente un grande protagonista della storia recente del club.

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Ansu Fati si lega al Monaco fino al 2030

La notizia più altisonante per il club del Principato riguarda il riscatto a titolo definitivo di Ansu Fati. Arrivato la scorsa estate con la formula del prestito secco dal Barcellona, l’attaccante spagnolo ha convinto pienamente l’area tecnica e la proprietà. Il calciatore ha sottoscritto un nuovo accordo a lungo termine che lo legherà ufficialmente ai colori monegaschi per le prossime quattro stagioni, ponendo la firma su un contratto valido fino al 30 giugno 2030.

Flávio Nazinho è il nuovo innesto sulla fascia sinistra

Per raccogliere l’eredità sulla corsia mancina, il Monaco ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Flávio Nazinho dal Cercle Brugge. Il terzino sinistro portoghese, 22 anni, ha firmato un contratto quadriennale valido fino al 2030. Cresciuto calcisticamente nello Sporting CP – con cui ha debuttato in Champions League sotto la guida di Rúben Amorim – Nazinho ha vissuto una crescita esponenziale in Belgio.

Dopo aver accumulato ben 23 presenze con le nazionali giovanili del Portogallo, il laterale mancino è stato uno dei grandi protagonisti dello storico percorso del Cercle Brugge in Conference League, conclusosi agli ottavi di finale. Elemento di grande rigore difensivo e costante spinta offensiva, Nazinho ha chiuso l’ultima stagione con 32 partite, 3 gol e 8 assist, arrivando a un totale complessivo di 94 presenze e 16 assist con la squadra belga.

Caio Henrique saluta il Principato e vola all’Ajax

L’arrivo del giovane portoghese colma numericamente la pesante partenza di Caio Henrique. Dopo sei stagioni vissute da assoluto protagonista, il terzino sinistro brasiliano, 28 anni, saluta definitivamente la Francia per trasferirsi all’Ajax in Eredivisie.

Arrivato nel 2020 dall’Atlético Madrid, il difensore verdeoro lascia una traccia indelebile nella storia del club: con 39 assist in 211 presenze complessive, Caio Henrique si è consacrato come il secondo miglior uomo-assist del Monaco nel XXI secolo, alle spalle del solo Aleksandr Golovin (45). Le straordinarie prestazioni fornite in Ligue 1 gli hanno spalancato anche le porte della Seleção, con cui vanta cinque presenze con il Brasile. Il club ha voluto congedarlo ufficialmente dedicandogli un caloroso “Obrigado Caio!” per l’impegno e lo spirito condivisi in questi anni.