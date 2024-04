Milan Camarda, niente Premier per il suo primo contratto

Milan, buone notizie sulla firma del primo contratto da professionista di Camarda: le squadre di Premier fuori dalla corsa per il baby talento

Arrivano novità per quanto riguarda il primo contratto da professionista per il talento del Milan, Francesco Camarda.

L’attaccante rossonero, come riportato da Daniele Longo, era voluto da molti club inglesi ma non potrà andare in Premier League fino al compimento dei 18 anni. La trattativa quindi per blindare, almeno per il momento, il rossonero procede bene e potrebbero esserci importanti novità a fine stagione.

