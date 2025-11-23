Milan, Caputi: «Il derby è una gara sempre molto complicata. I rossoneri puntano a vincere il campionato, ma...»

Milan, Caputi in un’intervista ha analizzato nei dettagli il momento dei rossoneri e si è proiettato con attenzione al match di questa sera.

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Massimo Caputi ha parlato così del momento del Milan in vista del derby di questa sera:

Partiamo dal derby di questa sera tra Inter e Milan: che gara si aspetta?

«Il derby è una gran bella sfida come sempre e questo che arriva è molto indicativo per entrambe le squadre. Io credo che le milanesi saranno protagoniste per vincere il campionato. L’Inter è più completa ma dall’altro lato c’è un Milan forte, che gioca solo il campionato e che ha messo dentro due giocatori come Modric e Rabiot che gli hanno fatto fare il salto di qualità e ha un allenatore che sa come gestire un grande club, come gestire le pressioni come quelle di un derby. Mi aspetto una bella partita, non so chi sia favorito. Teoricamente l’Inter ma di pochissimo. Quando si incontrano due squadre forti è molto difficile avere una favorita netta».

Quanto hanno inciso gli arrivi di Tare e Allegri rispetto alla complicata stagione dello scorso anno?

«Io credo che per un club come il Milan la società sia sempre determinante e in questo caso nella scelta di Tare e Allegri ha agito molto bene perchè ha portato due figure competenti, un direttore sportivo che sa il fatto suo e che ha avuto il merito in passato di andare a pescare giocatori che magari in pochi conoscevano. Allegri è invece una garanzia sotto tutti i punti di vista: nella gestione del gruppo e a livello di carisma perchè comunque è una figura credibile di fronte ai calciatori. Per me è stata una scelta ottima. So che Allegri è divisivo ma è altrettanto vero che è un grande allenatore, piaccia o no, per quello che ha vinto ma soprattutto per come ha gestito le vittorie e i momenti difficili. Anche alla Juve quando non ha vinto è riuscito a tenere in piedi la baracca di una squadra e di una società abbastanza confuse. Per questo dico che il Milan lotterà per lo scudetto».

Dove dovrebbero intervenire i rossoneri nel mercato di gennaio?

«Il primo ruolo che viene in mente è quello del centravanti. Il Milan, come altre squadre in Serie A, ha problemi con l'attaccante. Io sinceramente non riesco a spiegarmi questa parabola negativa di Gimenez perché l'ho visto giocare più volte in Olanda e mi è sempre piaciuto. Vista la sua situazione è chiaro serva un centravanti che finalizzi a dovere. Poi forse qualcosa in difesa, a centrocampo il Milan è al completo, idem sugli esterni. Non dimentichiamoci però che il Milan gioca solo il campionato a prescindere da Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Quando hai una squadra così forte che può allenarsi durante la settimana ha comunque un vantaggio non da poco rispetto a chi gioca ogni tre giorni».