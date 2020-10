Milan, Dalot: «Pioli è fantastico. Sono concentrato al 100% sui rossoneri»

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha parlato della prestazione contro lo Sparta Praga e del suo ambientamento in rossonero

Diogo Dalot, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo arrivo in rossonero. Le sue parole.

«Vediamo cosa succede a fine stagione. Per ora non voglio pensarci: sono concentrato al 100% sul Milan e questo è quanto. Più di una guida in panchina. Pioli è il nostro capitano. Ha un modo fantastico di guidare la squadra e di motivare ogni singolo giocatore. Ci fa essere tutti affamati perché ci coinvolge tutti, ognuno di noi sente di avere un’opportunità con lui».

