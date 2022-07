Milan De Ketelaere, il belga sempre più vicino: il dettaglio decisivo

Il Milan potrebbe arrivare alla chiusura con De Ketelaere molto presto: il belga non ha giocato l’amichevole del Bruges

Il Milan potrebbe arrivare alla chiusura con De Ketelaere molto presto. Il belga è stato convocato ma non ha giocato l’amichevole del Bruges e questo è un segnale importante.

Il classe 2001 aspetta ora la mossa dei rossoneri per provare a chiudere in settimana il suo arrivo a Milano. La volontà di entrambe le parti è chiara. E’ questo quanto si legge sul QS in edicola questa mattina.