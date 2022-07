Milan De Ketelaere, la distanza c’è ancora: Maldini e due giorni per pensarci

Tra il Milan e il Bruges c’è ancora distanza per De Ketelaere: Maldini adesso si tiene due giorni per pensare

Milan e Bruges continuano a parlare di De Ketelaere. Trattativa che va avanti a rilento per l’obiettivo numero uno dei rossoneri.

La distanza è ancora di 3 milioni, non tanti, se non fosse per le posizioni bloccate da entrambe le parti. Maldini si tiene ora due giorni per sbloccare la trattativa altrimenti andrà avanti con le alternativa Zyiech o Zielinski. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.