Milan, Dest: «La squadra sta tornando ai livelli di un tempo. Per me è la scelta giusta»

Sergiño Dest, terzino del Milan, ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero. Le sue dichiarazioni:

MILAN – «Il Milan sta facendo molto bene, ha vinto il campionato e sento che sta tornando ai livelli di quando ero ragazzo di quando guardavo le partite del Milan. Per me è la scelta giusta e il momento perfetto per arrivare qui con questi compagni. Faremo di tutto per riportare il Club dove merita di essere »

GRANDE OPPORTUNITA’ – «Voglio giocare anche in vista del Mondiale ovviamente, ma non solo per quello. Questa è una grande opportunità per me e non ci ho pensato due volte. Ho accettato subito e voglio giocare con lo scudetto sul petto»

