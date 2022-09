Milan Inter: i precedenti del derby della Madonnina- VIDEO

La quinta giornata di Serie A propone il derby della Madonnina: il Milan arriva alla sfida in leggero ritardo rispetto all’Inter

Milan 8 punti, Inter 9: il derby di Milano vede le due squadre distanziate di una sola

lunghezza. Un cammino simile finora per Pioli e Inzaghi. Benissimo in casa, dove si segna

tanto. Zoppicanti fuori: su 4 gare, solo in una ha vinto l’Inter, a Lecce e all’ultimo

secondo.

Il Milan arriva al derby da uno 0-0 col Sassuolo dove è stato decisivo Maignan,

autore di una grande parata sul rigore di Berardi.

L’Inter è invece reduce dal 3-1 con la Cremonese dove ha dimostrato di saper supplire bene

all’assenza forzata di Lukaku.