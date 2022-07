Milan Dybala, i rossoneri studiano l’affondo decisivo: le ultime

L’Inter temporeggia per Dybala e il Milan è pronto a inserirsi per la Joya: i rossoneri studiano l’affondo decisivo

Milan Dybala può essere più di una semplice idea per i rossoneri. L’Inter sta temporeggiando troppo per la Joya, perché prima deve cedere per portarlo in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta cercando l’affondo per l’argentino anche se l’ingaggio dovrà essere più basso per accettare l’offerta rossonera. L’alternativa resta sempre Asensio del Real Madrid.