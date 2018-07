Milan, fatta per Kalinic all’Atletico Madrid

Il quotidiano spagnolo Marca da per chiuso l’affare tra Milan e Atletico Madrid per il trasferimento in Spagna di Nikola Kalinic.

Il futuro di Nikola Kalinic, attaccante croato che non ha partecipato al Mondiale dove la sua nazionale è arrivata secondo perdendo la finale contro la Francia, pur essendo convocato, sarà lontano dal Milan, squadra che detiene il suo cartellino.

Il quotidiano spagnolo Marca, infatti, il Milan ha trovato l’accordo, infatti, per la cessione dell’attaccante Kalinic all’Atletico Madrid di Simeone, per una cifra intorno ai 18 milioni di euro.

Trattativa che comunque sarà bloccata in attesa di risolvere le trattative dirigenziali che in questo momento fermano il mercato rossonero. Milan atteso anche dalla difesa giudiziaria davanti al Tas di Losanna il 19 luglio per cercare di riprendersi l’Europa League conquistata sul campo con il sesto posto della scorsa stagione in campionato, ma tolta dall’Uefa a causa del fairplay finanziario.

Kalinic nell’ultima stagione con la maglia del Milan ha giocato complessivamente 31 partite in campionato, molte delle quali da subentrante, segnando 6 gol e portando 5 assist decisivi per i suoi compagni. Il suo posto da titolare, però, è condizionato dalla presenza nello stesso ruolo di Patrick Cutrone e André Silva, con il primo favorito per il tecnico Gattuso.

Cessione quasi fatta, con la trattativa per portare Kalinic all’Atletico Madrid che si potrebbe chiudere in settimana o al massimo entro la prossima.