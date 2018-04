Vertice in casa Milan per parlare di presente e futuro. Ecco cosa si sono detti Mirabelli, Fassone e Rino Gattuso: le ultimissime notizie

Grandi novità e grandi incertezze in casa Milan. Ieri, Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli e Rino Gattuso hanno tenuto un vertice a Milanello. I rossoneri non stanno attraversando un momento particolarmente positivo (la vittoria manca da 6 giornate) e la sconfitta interna contro il Benevento ha segnato uno dei punti più bassi toccati in questa stagione, probabilmente secondo solo al gol del portiere Brignoli, sempre contro il Benevento, nel match d’andata. Il vertice di Milanello ha bandito ufficialmente il 7° posto dai potenziali risultati finali per il club rossonero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri dovranno chiudere la stagione nella maniera più dignitosa possibile. Mancano 5 partite da qui alla fine e il settimo posto verrebbe considerato come un assoluto fallimento dalla proprietà, specialmente dopo i 220 milioni di euro spesi sul mercato in estate. Il Milan vuole fare quadrato per puntare alla vittoria della Coppa Italia contro la Juventus o al limite alla conquista del sesto posto. Il settimo posto darebbe l’accesso all’Europa League ma i rossoneri dovrebbero iniziare la stagione molto prima: dall’anno prossimo, chi arriverà settimo, dovrà giocare tre turni preliminari e i rossoneri sarebbero costretti a dire addio alla tournée in America. Il settimo posto inoltre porterebbe conseguenze imprevedibili per la dirigenza, sempre più a rischio.