Milan, vertice Gattuso, Mirabelli e Fassone: i dettagli

Reduce dal ko casalingo con il Benevento, il Milan è atteso domenica dalla trasferta del Dall’Ara contro il Bologna: vertice a Milanello tra Gattuso e la dirigenza

Acque agitate in casa Milan. Reduce da un periodo negativo, la formazione di Gennaro Gattuso sabato è incappata nella rovinosa sconfitta casalinga contro il Benevento: 0-1 per le Streghe, prima vittoria esterna della storia giallorossa. La posizione del direttore Massimiliano Mirabelli sarà valutata dalla proprietà nelle prossime settimane e circolano già i primi nomi per la sua sostituzione. Ma prima c’è da finire il campionato nella miglior maniera possibile…

Come riporta Sky Sport, è in corso a Milanello un incontro tra il tecnico Gennaro Gattuso, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l’amministratore delegato Marco Fassone. Diversi i temi sul tavolo: tracciare un bilancio di fine stagione, gli obiettivi da raggiungere nelle ultime quattro giornate di campionato e le strategie di mercato in vista della sessione estiva.