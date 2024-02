Milan, il futuro di Pioli dipende dall’Europa League

Stefano Pioli, allenatore del Milan, potrebbe essere esonerato in caso di mancata qualificazione agli ottavi di Europa League

Stefano Pioli, allenatore del Milan, potrebbe essere esonerato al termine della stagione in caso di mancata qualificazione agli ottavi di Europa League dopo la sfida valida per i sedicesimi di finale (andata e ritorno) contro il Rennes.

Secondo Tuttosport, infatti, la vittoria del trofeo gli garantirebbe la permanenza certa anche per il prossimo campionato, così come anche l’arrivo almeno in semifinale unito alla qualificazione in Champions League tramite la Serie A.