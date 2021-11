Milan, Giroud: «Sono molto soddisfatto, l’arrivo in Italia era nel mio destino»

In un’intervista Olivier Giroud si è raccontato dal suo arrivo al Milan alla soddisfazione per quanto fatto

Intervistato dall’Equipe, Olivier Giroud ha raccontato il suo periodo al Milan in vista anche del derby contro l’Inter.

MILAN – «Ho la soddisfazione di aver iniziato bene. Ho segnato quattro gol in cinque partite casalinghe. E ho avuto il Covid, problemi alla schiena o problemi cronici alla caviglia. Ma questa è la vita quotidiana di un 35enne».

ITALIA – «Il mio arrivo in Italia era un po’ scritto, dopo i contatti avuti in precedenza con altri club. Il destino ha voluto che fosse il Milan. Volevo scoprire questo campionato molto emozionante. Volevo raccogliere una nuova sfida. Tutto era lì per dare una spinta alla mia carriera».