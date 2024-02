Milan Giuroud: «Mi sento bene e pronto ad entrare se serve»

Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Monza

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza-Milan. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONE – «Stiamo bene, abbiamo vinto le ultime 6/7 partite su 9. Non si vede tanto che stiamo bene ma ci siamo. Diamo tutto per essere il più vicino possibile a loro fino ad aprile».

FUTURO AL MILAN – «Non lo sapevo, è un bel numero. 700 con in club, ne mancano un po’ con la Nazionale. Mi sento bene, a volte come stasera fa bene riposare ma sono pronto ad entrare in partita se il Milan ha bisogno di me. Futuro al Milan? Non mi piace darmi obiettivi troppo lontani, voglio finire questa stagione, vincere qualcosa e fare meglio in campionato».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM