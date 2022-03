Milan, gli elogi di Cassano: «Lavoro eccezionale. È fatta per Belotti»

Milan, gli elogi di Cassano per la gestione del progetto dei rossoneri: «Lavoro eccezionale con Donnarumma. È fatta per Belotti»

Antonio Cassano ha commentato alla BoboTV il progetto del Milan. Questa volta, Fantantonio ha tirato in ballo il capitano del Torino Andrea Belotti, che secondo alcune fonti avrebbe già firmato per i rossoneri. Ecco le sue parole.

SUL MILAN – «Il Milan sta facendo un lavoro eccezionale e lo ha fatto anche l’anno scorso, ma ha perso Donnarumma e perderà probabilmente anche Kessié. Non so con chi sostituiranno l’ivoriano, ma hanno già fatto benissimo sostituendo Donnarumma. Attualmente servono almeno tre o quattro pedine, una di queste sarà un attaccante. Pare che abbiano chiuso per Belotti, da quello che ho raccolto».