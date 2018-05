Il Milan prova a voltare pagina. Ci sarebbe una nuova cordata pronta a rilevare le quote rossonere con Goldman Sachs e Stephen Ross in prima fila

Grande apprensione e sconcerto in casa Milan dopo la decisione dell’UEFA di non concedere il settlement agreement (è il secondo caso nella storia, in passato il settlement fu negato solo a un club di seconda fascia). La UEFA ha detto no al club rossonero perché non si fida di Yonghong Li. Marco Fassone, amministratore delegato del club rossonero, ha risposto all’UEFA e ora lavora per evitare il peggio: l’esclusione dalle coppe europee! Tutto è legato alle difficoltà sul rifinanziamento del debito che potrebbe portare anche a un cambio di proprietà a stretto giro di posta.

Secondo Milanofinanza, non tutto è perduto perché una nuova cordata sarebbe pronta a rilevare il Milan: Goldman Sachs, la grande banca USA, è pronta a scendere in campo insieme a Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, squadra di football americano. Nel caso che il Milan finisse nelle mani di Elliott a ottobre potrebbe essere messo nuovamente sul mercato per una cifra che oscilla tra i 400 e i 500 milioni di euro. Il magnate americano, proprietario dei Dolphins, uomo da un patrimonio stimato in 7,4 miliardi di dollari, può fare il suo ingresso nel mondo del calcio. Dal ramo immobiliare al Milan. Una nuova speranza per i rossoneri. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.