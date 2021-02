Milan, Ibrahimovic canterà a Sanremo in un inedito quartetto

Nella puntata di giovedì 4 marzo, Zlatan Ibrahimovic impugnerà il microfono durante la serata di Sanremo

Non solo calcio per Zlatan Ibrahimovic che, come noto, sarà ospite fisso del prossimo Festival di Sanremo. Giovedì 4 marzo il gigante svedese dividerà il palco dell’Ariston con l’amico Sinisa Mihajlovic con cui canterà – insieme a Fiorello e Amadeus – in un inedito quartetto.

Prestazioni canore a parte ciò che preme di più ai tifosi del Milan sarà sicuramente l’apporto che Zlatan saprà dare al match in programma il giorno precedente (mercoledì 3 marzo) in campo contro l’Udinese.