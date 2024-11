Milan, le idee di Fonseca per l'attacco contro la Juventus

Sabato sarà il grande giorno di Milan Juventus con Fonseca che sta pensando alla soluzione migliore per l’attacco

Paulo Fonseca è pronto ad affrontare il big match con la Juventus, sperando in un risultati simile a quello ottenuto contro Inter e Real Madrid, giusto per restare in ambito di partite importanti.

Il tecnico del Milan però sa perfettamente come questi match sono dettagli a fare la differenza. Per questo c’è tanta attenzione per le scelte dell’ex allenatore portoghese con un passato al Lille.

Secondo Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, ci sono due scenari possibili ovvero un Milan offensivo con Chukwueze, Pulisic e Leao dietro a Morata oppure uno tra tra Loftus-Cheek e Musah al posto di Chukwueze.