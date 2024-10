Milan, EMERGENZA infortuni per la Fiorentina: tre ASSENTI, le CONDIZIONI

Le ultime sulle condizioni fisiche di tre calciatori del Milan di Paulo Fonseca in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato da MilanNews24, ci sarebbe una vera e propria emergenza infortunati in vista della sfida domenicale di Serie A tra Fiorentina e Milan. Paulo Fonseca non potrà infatti contare su Calabria, Loftus Cheek e Jovic per via di alcuni problemi muscolari.

Dei forfait che costringeranno l’allenatore portoghese a ricorrere ad alcune scelte di formazione obbligate.