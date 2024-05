Milan, Abatantuono: «Inter mentalità da provinciale, ecco perché»

Diego Abatantuono, grande tifoso milanista, ha mandato una grande frecciatina all’Inter. Ecco le sue parole

Diego Abatantuono, tifoso del Milan, ha approfittato dell’intervista dal Corriere della Sera per tirare una frecciatina non indifferente all’Inter.

PAROLE – «L’Inter è una squadra che trasforma la casualità in eventi. Il Triplete, per esempio, che detta in spagnolo è già una parola di un provincialismo assoluto: non esiste, non è una coppa che danno, non è un torneo. La stessa cosa è successa con l’ultimo derby. Che poi l’Inter quest’anno sia molto forte, fortissima, questo è un altro discorso: ha vinto quasi tutte le partite comprese quelle contro il Milan».