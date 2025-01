Milan Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Milan Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 23ª giornata di Serie A tra Milan Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Orario e dove vederla in tv

Milan Inter si gioca alle ore 18:00 di domenica 2 febbraio per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa su DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.