Milan Inter, emergenza rossonera in difesa: la situazione

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Kjaer, Kalulu E Thiaw per il derby contro l’Inter. Vera e propria emergenza in difesa

L’emergenza infortuni colpisce ancora. In vista del derby di Milano, il Milan dovrà fare a meno anche di Simon Kjaer, alle prese con un infortunio muscolare che lo aveva estromesso a gara in corso con il Sassuolo.

Come racconta Sky Sport, Pioli avrà solamente Gabbia e Tomori come difensori centrali di ruolo. Oltre a Kjaer, è fuori per infortunio anche Kalulu mentre Thiaw è squalificato.