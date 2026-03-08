Milan Inter, Modric porta il suo pubblico al derby: 60 biglietti acquistati, tra gli ospiti anche Mandzukic

Milan Inter, Luka Modric chiama il suo pubblico per il derby: 60 biglietti acquistati, tra gli ospiti anche Mandzukic

Luka Modric è uno dei protagonisti più attesi del derby di questa sera. Il centrocampista del Milan ha voluto fortemente vivere una notte così, una di quelle che lo hanno convinto a scegliere Milano e la maglia rossonera. Alle 20:45 il Milan proverà a conquistare il secondo derby stagionale, dopo l’1-0 dell’andata firmato da Pulisic, e Modric ha deciso di circondarsi delle persone più care per un appuntamento che sente in modo particolare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per l’occasione, infatti, il croato ha fatto arrivare amici e familiari dalla Croazia, acquistando 60 biglietti per ospitarli a San Siro, come riportato da Sky Sport. Un gesto che racconta quanto la stracittadina sia significativa per lui, anche in un momento delicato della sua carriera: il club rossonero può esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2027, ma ogni decisione verrà presa rispettando la volontà del giocatore, che vive questa fase con grande attenzione.

Tra gli invitati spicca anche il connazionale Mario Mandzukic, ospite in questi giorni proprio a casa di Modric. L’ex attaccante, dopo essere stato all’Allianz Stadium per Juventus‑Pisa, sarà presente anche a San Siro. Con il Milan ha giocato sei mesi nel 2021, collezionando dieci presenze ma saltando il derby del 21 febbraio di quell’anno per problemi fisici: questa volta, invece, potrà godersi lo spettacolo dalla tribuna.