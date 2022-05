Milan Investcorp, fumata bianca vicina: firma e annuncio a giorni

Milan-Investcorp, chiusura a un passo: firma e annuncio a giorni, si attende solo l’ufficialità dell’affare

Milan e Investcorp trattativa che avanza spedita verso la chiusura dell’affare. Lo Scudetto non sposta gli equilibri e tantomeno il valore della squadra, valutata un miliardo e 180 milioni di euro.

E’ possibile che le questioni tecniche ancora in sospeso portino alla settimana prossima, senza che i tempi di poco più lunghi facciano scattare l’allarme. Investcorp non ha avuto rilievi particolari nella due diligence per i conti dei rossoneri. La fumata bianca è vicina e l’annuncio potrebbe essere dato nei prossimi giorni dopo la firma.