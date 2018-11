L’ex Arsenal, Ivan Gazidis, si appresta a diventare il nuovo amministratore delegato del Milan il prossimo 5 dicembre

Mercoledì 5 dicembre si terrà l’assemblea degli azionisti del Milan. Un’assemblea convocata dall’azionista di maggioranza che si terrà a Casa Milan in via Aldo Rossi.

Nel corso dell’incontro, si discuterà degli articolo 5, 10, 12 e dal 15 al 21 dello statuto, oltre alla nomina del nuovo amministratore delegato. Il nuovo ad, come annunciato in precedenza, sarà l’ex Arsenal Ivan Gazidis. Il nuovo dirigente rossonero avrà il compito di riportare in alto il Milan valorizzandone il brand e il marchio.

