A San Siro, il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Milan e Juve si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Milan-Juve 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Juve.

3′ Occasione Giroud – Traversone di Leao, si avvita col tacco Giroud ma trova una deviazione della difesa della Juve.

5′ Tiro Reijnders – Destro dalla distanza dell’olandese, pallone che sorvola traversa.

6′ Doppia occasione Juve – Prima Milik al limite viene chiuso bene da Musah, poi l’azione prosegue e Weah calcia a colpo sicuro in area: sfortunata l’opposizione di McKennie.

14′ Parata Szczesny – Intervento clamoroso di Szczesny! Leao va via in velocità a Gatti, trova in mezzo Giroud: controllo di tacco, tiro in diagonale respinto con un colpo di reni pazzesco del polacco.

23′ Doppia occasione Juve – Milik centra la barriera su punizione, Kostic controlla e spara in diagonale col sinistro: pallone che sfiora il palo.

Milan-Juve 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp. Nava, Bartoccioni; Kjaer, Pellegrino, Jimenez; Kalulu, Krunic, Pobega; Okafor, Jovic, Romero, Traore

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiesa, Vlahovic, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Cambiaso, Nicolussi-Caviglia, Nonge Boende

Arbitro: Mariani di Aprilia