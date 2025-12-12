Milan, che suggestione di mercato! Un ex Inter proposto nelle ultime ore al ds rossonero Tare, tutti i dettagli

Calciomercato
Milan, clamorosa suggestione di mercato per i rossoneri! L’ex Inter proposto al ds Igli Tare, ecco tutti i dettagli
La possibile uscita di Ruben Loftus-Cheek, intenzionato a lasciare il Milan per trovare maggiore continuità in vista del Mondiale 2026, costringe la dirigenza rossonera a valutare un sostituto di spessore internazionale per rinforzare il centrocampo.
Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello sul Corriere dello Sport, tra i nomi tornati sul tavolo della società spicca quello di Mateo Kovacic, attualmente al Manchester City.
Kovacic, un ritorno suggestivo
Il croato, legato ai campioni d’Inghilterra da un contratto fino al 2027, non ha sempre trovato lo spazio desiderato oltremanica. Un eventuale ritorno in Serie A, campionato che conosce bene, rappresenterebbe una soluzione affascinante per il Milan.
Perché piace al Milan
- Esperienza internazionale: Kovacic porta con sé un curriculum di alto livello, utile per dare solidità alla mediana.
- Versatilità tattica: può agire da mezzala o trequartista, garantendo qualità e dinamismo.
- Età e maturità: compirà 32 anni a maggio, ma la sua esperienza nei grandi palcoscenici compensa il fattore anagrafico.
Un’operazione legata alle uscite
Il possibile arrivo di Kovacic dipende strettamente dalla cessione di Loftus-Cheek. Il Milan, fedele alla linea “prima vendere, poi comprare”, utilizzerebbe le risorse generate dall’addio dell’inglese per finanziare l’operazione.
Per Massimiliano Allegri, l’eventuale innesto di Kovacic rappresenterebbe un’occasione preziosa: un giocatore pronto a incidere subito e a portare qualità in un reparto che necessita di certezze.
