Milan, Leao al passo d’addio? Per il futuro c’è sempre la Premier

Rafael Leao al passo d’addio con il Milan? Per il futuro dell’esterno portoghese ci sarebbe sempre la Premier

Rafael Leao ed il Milan sembrano essere ormai destinati verso l’addio a fine stagione. Come evidenziato dall’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, Maldini ha ammesso pubblicamente uno stallo nella trattativa per il rinnovo dopo delle settimane che sembravano essere quelle del riavvicinamento.

Ora il futuro è un punto di domanda. Se l’esterno portoghese non firmerà il rinnovo, questi saranno i suoi ultimi mesi con la maglia rossonera. La direzione del club è quella infatti di non perderlo a zero, ma di monetizzare una sua cessione in estate. Il ricco mercato della Premier League chiama.