Milan Leao, mezza Europa sul portoghese: il rinnovo resta la priorità

Leao corre e domina la fascia sinistra, tanto da far ingolosire mezza Europa: il suo futuro al Milan è scritto in Arabo

Leao corre e segna con il Milan. Suo il gol che avvicina lo Scudetto ai rossoneri contro la Fiorentina e mezza Europa che ormai gli ha messo gli occhi addosso.

Tre i club che stanno spingendo con Mendes, agente del portoghese, per convincerlo a trattare: Newcastle, Psg e Manchester City. I parigini hanno offerto 70 milioni, cifra ritenuta troppo bassa visto anche il 15% da dare al Lille per la futura rivendita. La priorità dei rossoneri resta quella del rinnovo. Maldini, Massara e lo stesso Mendes si troveranno per arrivare alla fumata bianca. Al momento l’offerta del rinnovo è di 4.5 milioni con ingaggio triplicato. Investcorp vuole accelerare per mettere Leao al centro del progetto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.