Milan Lecce: Pulisic è super, ma anche un altro che non ti aspetti

Milan Lecce, voti e statistiche del match con i migliori Pulisic e Chukwueze per i rossoneri nella vittoria a San Siro

Netta vittoria del Milan sul Lecce, che consente ai rossoneri di presentarsi al meglio all’appuntamento dell’Europa League contro la Roma. Nessuno insufficiente e migliori in campo che differiscono nelle due testate milanesi.

PULISIC – voto 7,5. É il preferito de La Gazzetta dello Sport: «Decimo gol. In stagione ha occupato tutte le caselle del tridente. Destro, ha segnato di sinistro. I campioni veri, dove li metti, brillano. E aiutano».

CHUKWUEZE – voto 7,5. Lo avreste mai detto? Per il Corriere della Sera merita il voto per le seguenti motivazioni: «Confermato dopo la brillante prova di Firenze, scodella per Capitan America l’assist decisivo. Subisce il fallo che lascia il Lecce in dieci. Scatenato».