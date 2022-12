Milan, Maignan preoccupa: Sportiello può arrivare subito

Il Milan potrebbe decidere di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello. Il portiere dell’Atalanta ha già l’accordo con i rossoneri per giugno

Le condizioni di Mike Maignan stanno facendo preoccupare la dirigenza del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, se gli esami strumentali al polpaccio del portiere francese dovessero andare male, Marco Sportiello potrebbe arrivare fin da subito in rossonero.

Il portiere dell’Atalanta ha infatti già un accordo per trasferirsi al Milan a giugno a parametro zero. Vedremo dunque se Maldini vorrà anticipare l’operazione già per la sessione di gennaio.