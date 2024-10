Milan Napoli, è sfida anche sul mercato: Conte ha fatto una mossa per l’obiettivo dei rossoneri! Le ultime

Milan Napoli, è sfida anche fuori dal campo: Antonio Conte ha fatto una mossa per l’obiettivo di mercato dei rossoneri! Le ultime

Milan Napoli sarà il match di cartello della 10° giornata di campionato, ma la sfida tra rossoneri e azzurri si sposta già sul calciomercato.

Dopo la partita col Lecce, infatti, Conte si è avvicinato a Dorgu e gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Il 20enne, come ricorda calciomercato.com, è un obiettivo del mercato Milan come eventuale vice o successore di Theo Hernandez (anche se la trattativa non è mai partita). Ma a quanto pare piace molto anche al tecnico del Napoli.