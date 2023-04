Milan-Napoli, Capello: «Favorita? Dipende da un fattore»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul derby italiano di Champions League tra Milan e Napoli. I dettagli

Fabio Capello ha parlato a Il Messaggero della sfida tra Milan e Napoli.

PAROLE – «Sono curioso di vedere l’Inter, perché è data per spacciata, ma le qualità per sorprendere. Milan Napoli? Dipenderà dalla presenza di Osimhen. Così come il Milan dipende da Leao. Sono calciatori decisivi. Con Osimhen il Napoli ha quel 5% in più per passare».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24