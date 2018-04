Milan-Napoli, quanti incroci: Reina-Donnarumma ma non solo

Grande attesa per uno dei big match della 32ª giornata di Serie A Milan-Napoli. Reina contro Donnarumma, Sarri contro Gattuso ma non solo

Reina contro Donnarumma ma non solo: quanti intrecci e quanti incroci pericolosi in Milan–Napoli, big match della giornata numero 32 di Serie A. Il Milan si gioca le ultime speranze per agganciare il treno Champions, il Napoli vuole vincere per arrivare a -1 dalla Juventus, in attesa della sfida contro la Sampdoria in programma alle ore 18. Reina affronta quello che sarà il suo passato. Bello il confronto a distanza con Gigio: due generazioni diverse di portieri con l’italiano che nasceva quando lo spagnolo già giocava.

Reina ha firmato con il Milan e arriverà in rossonero tra qualche mese e potrebbe condividere lo spogliatoio con Donnarumma ma non è ancora detta l’ultima parola perché il classe ’99 potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti sul mercato. Duelli anche in campo, in particolare tra i due esterni spagnoli d’attacco Suso e Callejon: i due si giocano una maglia per il Mondiale (difficile la convocazione per entrambi) e tra qualche mese potrebbero anche giocare Milan-Napoli a maglie invertite (Leggi anche: Calciomercato Milan: scambio Suso-Callejon con il Napoli). Bello il duello a distanza tra i due allenatori, Sarri e Gattuso. Lunghissima gavetta per il tecnico del Napoli, gavetta anche per l’allenatore rossonero che ha allenato Palermo, Sion, Ofi Creta, Pisa prima di arrivare nella sua Milano rossonera.