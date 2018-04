Milan-Napoli, i precedenti: e quel 3-0 nel 2010/2011 per lo Scudetto… – VIDEO

Milan-Napoli, i precedenti relativi alla sfida clou della giornata numero 32 del campionato italiano di Serie A. Sempre grandi sfide al Meazza, con il Milan che non trova la vittoria da due anni

Sarà Milan-Napoli, insieme al derby di Roma, il piatto ricco della giornata numero 32 del campionato italiano di Serie A TIM. Le due formazioni si sfideranno al Giuseppe Meazza di San Siro domenica pomeriggio 15 aprile alle ore 15, con i ragazzi di Sarri che non intendono mollare di un centimetro nella corsa allo Scudetto sulla Juventus. La formazione di Gattuso, invece, ha bisogno dei tre punti per risollevarsi dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Sassuolo.

Questo il computo dei precedenti ufficiali giocati a San Siro in Serie A tra le due squadre. Milan-Napoli si sono affrontate ben 69 volte, con la vittoria del Milan in 32 occasioni, al netto di 23 pareggi e di 14 vittorie esterne del Napoli. Gli azzurri hanno segnato 71 gol nelle sfide del Meazza, contro i 117 della formazione rossonera. Il Napoli vince consecutivamente da due stagioni a San Siro, 0-4 nel 2015/2016 e 1-2 nel 2016/2017. Per trovare l’ultima vittoria rossonera bisogna tornare alla stagione 2014/2015, mentre l’ultimo pareggio è datato 14 aprile 2013, 1-1.

Di seguito vi proponiamo i video di due importanti incontri tra le due formazioni negli ultimi anni, vale a dire il 3-0 del 2010/2011 che spianò la strada del Milan di Allegri alla vittoria dello Scudetto e l’1-2 del 2013/2014 per il Napoli dove trovò il gol anche Gonzalo Higuain.