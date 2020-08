Milan, obiettivo Champions League: il quarto posto deve arrivare a tutti i costi. Serve più spinta e un nuovo Leao per decollare

L’ultimo piazzamento d’onore arrivò nel 2012-13. Da quel momento in poi il Milan non è più riuscito a qualificarsi per la Champions League, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La rosea in edicola oggi dedica ampio spazio ai progetti e agli obiettivi dei rossoneri: Pioli vuole assolutamente il quarto posto, ma per farlo servirà più spinta e un nuovo Leao. I rossoneri vogliono assolutamente tornare in Champions.