Milan, Pato: «Arriveranno grandi cose. Berlusconi e Galliani...»

Alexandre Pato, attaccante ex Milan, ha analizzato la situazione in casa rossonera: le dichiarazioni del brasiliano

Alexandre Pato ha parlato del Milan in una diretta Twitch sui canali dell’Orlando FC.

MILAN-MONZA – «È un momento speciale, per il Monza avere proprietari come Berlusconi e Galliani… Sarà diverso. Poi in campo ci sarà tutta una motivazione diversa. Non sappiamo cosa diranno nello spogliatoio Berlusconi e Galliani (ride, ndr)».

MILAN – «Il calcio è cambiato molto, ora è molto più veloce. Il Milan è entrato nel mondo di oggi, il Milan ha capito com’è il calcio moderno. Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan e di vincere nel Milan, che era diverso da oggi. Credo che arriverà a grandi cose».

