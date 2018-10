Milan, Pato: «Con Leonardo abbiamo parlato di un mio ritorno… Vedremo»

L’ex attaccante rossonero Pato in un’intervista ha dato un parere su Paquetà e non ha nascosto di aver parlato con Leonardo di un suo ritorno al Milan

«Paquetà? È davvero bravissimo, il mio consiglio è di imparare subito l’italiano per ambientarsi rapidamente e cercare in tutti i modi di fare bene, in campo e fuori. I tifosi del Milan sono incredibili e lo ameranno», queste parole di Pato, intervistato dal Corriere dello Sport, sono musica per le orecchie dei fan rossoneri. L’ex attaccante del Milan, inoltre ha parlato anche di Gattuso e del derby di domenica prossima: «Rino è sempre sul pezzo: è l’uomo giusto per tenere unito il gruppo. Il derby di Milano è difficile da giocare, vincerà chi arriverà con la testa e la mentalità giusta». In chiusura, Pato, che attualmente milita nel Tianjin nel campionato cinese, ha rivelato di aver parlato con Leonardo per un suo possibile ritorno: «Ci siamo sentiti alcune volte, ci sono state delle battute al riguardo. Lui mi ha sempre manifestato la sua stima, poi dalle battute alla realtà… Ho ancora un anno di contratto qui in Cina, vedremo».