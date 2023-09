Milan, Pioli cambia in vista della Champions League

Il Milan prepara il debutto in Champions League contro il Newcastle: Pioli starebbe pensando ad alcuni cambi di formazione

Prima partita di Champions League domani a San Siro: il Milan si prepara ad affrontare il Newcastle di Sandro Tonali, che sarà solo spettatore di questo match.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Pioli è proiettato verso un cambio nella fase offensiva: fuori Pulisic e dentro Chukwueze, per la sua prima partita da titolare con la maglia rossonera. Torna in difesa Tomori, squalificato per il derby. Dubbio anche a centrocampo: ad ora è favorito Reijnders, ma non può essere esclusa la possibilità che possa partire titolare Tommaso Pobega.

