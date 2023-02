Milan, Pioli: «I risultati si sono sentiti, stiamo cercando di tornare»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo il ritorno dei rossoneri alla vittoria: le dichiarazioni post Torino

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo l’1-0 al Torino.

PARTITA – «Ci aspettavamo una partita difficile, avversario che sporca le giocate, che ti fa giocare poco ma abbiamo lavorato cercando di trovare qualche pertugio, poi il gol ci ha sbloccato e le cose sono state più belle da vedere e siamo stati migliori rispetto ad inizio partita. Serviva».

MOMENTO NEGATIVO – «I risultati negativi si sentono, vivi il quotidiano, la settimana con tensione e preoccupazione, con meno serenità, ma allenare un gruppo così responsabile… non possiamo dimenticare il supporto dei tifosi. La squadra sta cercando di tornare a giocare a certi livelli».

LEAO – «Rafa è un giocatore strano. Ho sempre pensato che mettendolo largo lo agevolavo, ma in questi giorni, dove l’ho provato, ha detto che è la sua posizione preferita. Ma vuole e deve lavorare in campo in quella posizione. Vedremo anche in base agli avversari».

