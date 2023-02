Milan, Pioli: «Recuperato Tomori, ma c’è un nuovo assente»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida contro il Monza. Tutti i dettagli

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan.

PAROLE – «Tomori è a disposizione, Bennacer ancora no e Calabria no che ha avuto un problema all’anca. Veniamo da due buonissime partite e dobbiamo cercare di vincere domani: sarà la prossima partita a dire come sta la squadra, contro una squadra che sta molto bene e che gioca molto bene».