Milan, Pioli vince con la squadra più giovane d’Europa

Il Milan ha l’età media più bassa tra i 5 top campionati europei

La nuova dirigenza rossonera si è sempre posta l’obiettivo di creare una squadra giovane che potesse puntare a grande traguardi. E finalmente, pare, ci sia riuscita. La rosa di Stefano Pioli è una perfetta amalgama di ragazzi e veterani e, come riporta La Gazzetta dello Sport, è anche la squadra più giovane nei top 5 campionati europei con 24,5 anni di media.

La differenza, rispetto alle altre, la fa la posizione in classifica. La seconda posizione è del Monaco, la terza di Reims e Saint-Etienne. Tutte, però, lottano dalla seconda posizione in giù. In Premier League è il Brighton la squadra più giovane, ma non lotta per non retrocedere. Il Milan, invece, è in vetta alla classifica di Serie A e non si pone limiti.