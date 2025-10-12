Milan, preoccupazioni per le condizioni di Leao: come sta il portoghese

Milan, apprensione per Leao: il Portogallo monitora le condizioni dell’attaccante

Cresce la preoccupazione in casa Milan per le condizioni fisiche di Rafael Leao, dopo le ultime notizie provenienti dal ritiro della nazionale portoghese. L’attaccante rossonero, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra di Allegri, non ha preso parte all’allenamento di domenica con il Portogallo, alimentando dubbi e timori tra tifosi e staff tecnico.

Leao aveva già destato qualche perplessità nella gara di sabato contro l’Irlanda, nella quale era subentrato soltanto negli ultimi trenta minuti. Una gestione prudente da parte del commissario tecnico portoghese, che ora fa pensare a un possibile fastidio fisico o a una condizione non ottimale del talento del Milan. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della federazione lusitana, a Milano cresce l’attesa per capire l’entità del problema e i tempi di recupero.

Il Milan, che nelle ultime settimane aveva ritrovato brillantezza e risultati positivi, non può permettersi di perdere il suo giocatore simbolo. Leao rappresenta infatti un elemento imprescindibile nello scacchiere offensivo rossonero: la sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e l’imprevedibilità sono qualità fondamentali per l’attacco milanista. In vista della ripresa del campionato, prevista per il prossimo weekend, la società rossonera spera di ricevere notizie rassicuranti dal Portogallo.

Lo staff medico del Milan è già in contatto con i colleghi della nazionale portoghese per monitorare costantemente la situazione. Se dovesse trattarsi solo di un affaticamento muscolare, Leao potrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni e tornare subito a disposizione. In caso contrario, Allegri dovrà valutare eventuali alternative per non compromettere l’equilibrio offensivo della squadra.

La pausa per le nazionali, spesso utile per far rifiatare i giocatori, rischia dunque di trasformarsi in un momento di tensione per il Milan. L’obiettivo è arrivare pronti alla prossima sfida di Serie A senza perdere pezzi fondamentali. Tutti a Milanello attendono aggiornamenti, nella speranza che si tratti solo di un piccolo stop e che Leao possa tornare presto a trascinare i rossoneri con le sue accelerazioni e i suoi gol.

Per il Milan, il rientro del numero 10 è una priorità assoluta: la squadra ha bisogno del suo talento per continuare la corsa ai vertici della classifica e per affrontare al meglio i prossimi impegni europei.

