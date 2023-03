Milan protesta dei tifosi per il caro biglietti in Champions

La rabbia dei tifosi del Milan per il caro biglietti in Champions League: i tifosi rossoneri pagheranno più di quelli dell’Inter

È già partita la caccia ai biglietti per le prossime partite in Champions League dell’Inter e del Milan: i nerazzurri giocheranno in casa contro il Benfica il 19 aprile, mentre i rossoneri giocheranno a San Siro contro il Napoli il 12 aprile. I tifosi milanisti hanno cominciato a lamentarsi per l’evidente differenza di prezzo tra i loro biglietti e quelli dei cugini. A parlare delle lamentele dei tifosi e delle differenze fra i prezzi è la Gazzetta dello Sport.

Nel dettaglio, si legge: «fra i posti più cari per il Milan troviamo la poltroncina rossa centrale a 389. L’Inter l’ha messa a 285. “Così non va”, scrive qualcuno. “Da rivedere”, scrive un altro». Per quanto concerne il settore più economico del Meazza, il terzo anello in curva, ai milanisti costerà 59 euro, mentre agli interisti 45.

