Milan, questione stadio: Cardinale accelera

Gerry Cardinale è atteso domani in Italia per parlare del futuro del Milan e in particolare per accelerare sulla questione stadio

Gerry Cardinale è atteso domani in Italia per parlare del futuro del Milan e in particolare per accelerare sulla questione stadio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il n1 di Redbird vorrebbe fare passi avanti sulla scelta dell’area dove costruire il nuovo impianto. Sul fronte societario, invece, si attende il finale di stagione per stabilire le gerarchie e fare valutazioni sui singoli in base ai risultati ottenuti.