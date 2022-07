Renato Sanches Milan, continua il braccio di ferro con il Psg: le ultime

Il Milan continua a seguire la pista Renato Sanches, ma è spazientita dal comportamento di Mendes: continua il braccio di ferro con il Psg

Continua il braccio di ferro tra il Milan e il Psg per arrivare a Renato Sanches. Il centrocampista è in uscita dal Lille visto anche il contratto in scadenza nel 2023.

I rossoneri hanno trovato l’accordo con i francesi, ma non ancora con il giocatore. Maldini sarebbe un po’ spazientito dal comportamento di Mendes. Il Psg al momento resta dietro le gerarchie e nei prossimi giorni si potrebbe capire qualcosa di più della trattativa. Lo riporta Goal France,